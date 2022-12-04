Джерело - Чемпіон.
Український боксер Олександр Усик готовий провести бій з Тайсоном Ф'юрі.
Про це заявив сам боксер.
"Так, цей бій хочуть побачити в Британії, в усьому світі, особливо хочуть побачити в Україні. Весь світ хоче побачити цей файт", - заявив Усик.
WBO, IBF and WBA heavyweight champion Oleksandr Usyk says the whole world want wants to see an undisputed title fight happen 🥊 pic.twitter.com/smzrJanqJN— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 3, 2022
Раніше Тайсон Ф'юрі переміг Дерека Чісору.