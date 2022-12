Український боксер Олександр Усик готовий провести бій з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам боксер.

WBO, IBF and WBA heavyweight champion Oleksandr Usyk says the whole world want wants to see an undisputed title fight happen 🥊 pic.twitter.com/smzrJanqJN