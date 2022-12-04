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Усик: Весь світ хоче побачити бій із Ф'юрі

Сьогодні 11:55 219 0
Усик: Весь світ хоче побачити бій із Ф'юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Олександр Усик готовий провести бій з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам боксер.

"Так, цей бій хочуть побачити в Британії, в усьому світі, особливо хочуть побачити в Україні. Весь світ хоче побачити цей файт", - заявив Усик.

Раніше Тайсон Ф'юрі переміг Дерека Чісору.

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