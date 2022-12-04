Український боксер Олександр Усик готовий провести бій з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам боксер.

"Так, цей бій хочуть побачити в Британії, в усьому світі, особливо хочуть побачити в Україні. Весь світ хоче побачити цей файт", - заявив Усик.