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Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC

Сьогодні 00:13 538 0
Суддя зупинив поєдинок у 10-у раунді
Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC
#Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - Чемпіон.

Чинний чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, KO 24) переміг Деріка Чісору (33-13-0, KO 23) в межах боксерського вечора в Лондоні.

Суддя зупинив поєдинок у 10-у раунді.

Чемпіон провів для вас текстовий онлайн поєдинку.

У андеркарді Ф'юрі - Чісора Денич Берінчик переміг Менді одноголосним рішенням суддів.

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