Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC

Суддя зупинив поєдинок у 10-у раунді

Джерело - Чемпіон.

Чинний чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, KO 24) переміг Деріка Чісору (33-13-0, KO 23) в межах боксерського вечора в Лондоні.

Суддя зупинив поєдинок у 10-у раунді.

Чемпіон провів для вас текстовий онлайн поєдинку.

У андеркарді Ф'юрі - Чісора Денич Берінчик переміг Менді одноголосним рішенням суддів.