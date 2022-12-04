Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC

Джерело - Чемпіон.
Чинний чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, KO 24) переміг Деріка Чісору (33-13-0, KO 23) в межах боксерського вечора в Лондоні.
Суддя зупинив поєдинок у 10-у раунді.
REF SAW ENOUGH! @Tyson_Fury | #FuryChisora pic.twitter.com/sccFaRXBMV— Top Rank Boxing (@trboxing) December 3, 2022
𝐀𝐍𝐃 𝐒𝐓𝐈𝐋𝐋 👑@Tyson_Fury stops Derek Chisora in 10!#FuryChisora pic.twitter.com/6AZQwOWUWw— Top Rank Boxing (@trboxing) December 3, 2022
Чемпіон провів для вас текстовий онлайн поєдинку.
У андеркарді Ф'юрі - Чісора Денич Берінчик переміг Менді одноголосним рішенням суддів.