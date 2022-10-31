Кличко: Дякуємо уряду Німеччину за допомогу, яка рятує життя

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко подякував уряду Німеччини за надану протиповітряну оборону.

Про це він написав у Твіттері.

"Сьогоднішні атаки на Київ вдалося запобігти лише завдяки німецькій протиракетній обороні. IRIST перехопило 16 ракет. Ми дякуємо уряду Німеччини і особливо канцлеру Олафу Шольцу та міністру оборони Крістіне Ламбрехт за цю допомогу, яка щодня рятує життя", - написав Кличко.