Кличко: Дякуємо уряду Німеччину за допомогу, яка рятує життя

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко подякував уряду Німеччини за надану протиповітряну оборону.
Про це він написав у Твіттері.
"Сьогоднішні атаки на Київ вдалося запобігти лише завдяки німецькій протиракетній обороні. IRIST перехопило 16 ракет. Ми дякуємо уряду Німеччини і особливо канцлеру Олафу Шольцу та міністру оборони Крістіне Ламбрехт за цю допомогу, яка щодня рятує життя", - написав Кличко.
Die heutigen Angriffe auf 🇺🇦 konnten nur dank 🇩🇪 Raketenabwehr verhindert werden! 16 Raketen wurden durch IRIS T abgefangen! Wir danken der 🇩🇪 Regierung und insbesondere Bundeskanzler Olaf Scholz sowie Verteidigungsministerin Lambrecht für diese Hilfe, die jeden Tag Leben rettet! pic.twitter.com/hznIVXhjsl— Klitschko (@Klitschko) October 31, 2022