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Кличко: Дякуємо уряду Німеччину за допомогу, яка рятує життя

Сьогодні 20:58 171 0
Український боксер розповів про надану ППО Німеччиною
Кличко: Дякуємо уряду Німеччину за допомогу, яка рятує життя
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко подякував уряду Німеччини за надану протиповітряну оборону.

Про це він написав у Твіттері.

"Сьогоднішні атаки на Київ вдалося запобігти лише завдяки німецькій протиракетній обороні. IRIST перехопило 16 ракет. Ми дякуємо уряду Німеччини і особливо канцлеру Олафу Шольцу та міністру оборони Крістіне Ламбрехт за цю допомогу, яка щодня рятує життя", - написав Кличко.

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