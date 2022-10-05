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ФБУ закликала федерації країн-членів IBA виступити проти скасування санкцій щодо росіян

Вчора 22:11 164 0
ФБУ опублікувала заяву щодо повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань у боксі
#ФБУ, #Кирило Шевченко, #Умар Кремльов

Джерело - tribuna.com.

Федерації країн-членів IBA повинні не допустити участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях.

Про це розповів президент ФБУ Кирило Шевченко.

"Міжнародна боксерська асоціація IBA на чолі з росіянином Кремльовим продовжує приймати ганебні для цивілізованого світу рішення.  

Попри продовження збройної агресії росії проти України та посилення агресивних військових заходів шляхом "часткової мобілізації", кремлівське керівництво IBA рішенням від 5 жовтня 2022 скасувало заборону щодо участі у змаганнях команд з росії та білорусі.

Тобто санкції скасовано, та спортсменам з росії та білорусі дозволили брати участь у міжнародних змаганнях з боксу під прапорами своїх країн.  

Риторика IBA щодо, мовляв, "політичного нейтралітету у боксі" не позбавляє відповідальності за підтримку війни та геноциду, який чинить країна-агресор росія та її посібник білорусь щодо України та українців.

Такі цинічні рішення IBA та неприпустима політика, яку цілеспрямовано впроваджує представник росії – президент IBA,  швидко наближає світовий бокс до виключення з Олімпійських ігор. На цьому вже неодноразово наголошував МОК.

Світовий спорт та олімпійська програма змагань може втратити олімпійський бокс через те, що міжнародною федерацією керує чиновник путінського режиму та при фінансуванні Газпрому.

Не можна допускати, щоб держава-терорист використовувала спорт для просування своєї агресії та пропаганди.  

Українська боксерська спільнота, Федерація Боксу України закликає всі національні федерації країн-членів IBA виступити проти скасування санкцій до боксерів та офіційних осіб з росії та білорусі та дотримуватися незмінної позиції Міжнародного Олімпійського Комітету щодо недопуску атлетів з росії та білорусі на міжнародні змагання допоки війна в Україні триває.

Також ми наголошуємо на вимозі зміни керівництва ІВА, поки воно не поховало репутацію та досягнення великого боксу", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, проросійське керівництво IBA хоче повернути росіян та білорусів до міжнародних змагань у боксі.

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