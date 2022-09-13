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Арум: Коли Ломаченко був потрібен своїй країні, він не вагався

Сьогодні 13:23 387 0
Боб Арум прокоментував призначення бою Ломаченко - Ортіс
Арум: Коли Ломаченко був потрібен своїй країні, він не вагався
#Василь Ломаченко, #Ортіс, #Боб Арум

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) у бою проти американського легковаговика Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО) буде битися за свою країну.

Про це розповів промоутер українця Боб Арум.

"Василь Ломаченко робить честь своїй країні та боксу. Коли він був потрібен своїй країні, Василь не вагався. 

Ми дуже раді, що він у безпеці й знову боротиметься у Hulu Theater на Медісон-сквер-гарден. У своєму домі далеко від дому.

Джемейн Ортіс – молодий, голодний, непереможений боєць. Він розуміє, що перемога над такою живою легендою, як Лома, змінить його життя", - сказав Арум.

Бій відбудеться 29 жовтня.

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