Бій відбудеться у Нью-Йорку

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) проведе поєдинок проти американського легковаговика Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).

Про це повідомляє Top Rank.

Бій відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку в Madison Square Garden.

Це буде перший бій 34-річного Ломаченка з грудня 2021-го, коли він рішенням суддів переміг Річарда Коммі.

26-річний Ортіс у травні рішенням суддів здолав Джеймела Геррінга. Джемейн ніколи в кар’єрі не проводив 12-раундові поєдинки.