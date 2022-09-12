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Ломаченко отримав наступного суперника

Вчора 21:35 848 0
Бій відбудеться у Нью-Йорку
Ломаченко отримав наступного суперника
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Ортіс

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) проведе поєдинок проти американського легковаговика Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).

Про це повідомляє Top Rank.

Бій відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку в Madison Square Garden.

Це буде перший бій 34-річного Ломаченка з грудня 2021-го, коли він рішенням суддів переміг Річарда Коммі.

26-річний Ортіс у травні рішенням суддів здолав Джеймела Геррінга. Джемейн ніколи в кар’єрі не проводив 12-раундові поєдинки.

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Публикация от Top Rank Boxing (@toprank)

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