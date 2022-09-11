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Атлас: Джошуа завжди переоцінювали

Сьогодні 13:39 232 0
Фахівець поділився думками про британського боксера
Атлас: Джошуа завжди переоцінювали
#Ентоні Джошуа

Джерело - talksport.com.

Британського боксера Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) завжди переоцінювали, але він здатен приносити великі гроші.

Про це заявив американський тренер Тедді Атлас.

"Британці люблять хороших невдах. Джошуа нокаутував Мартіна, якого немає в жодному списку великих боксерів, яких треба перемогти в титульному поєдинку. Ентоні був переоціненим. Кого він побив протягом кар’єри?

Він програвав, нокаутом в тому числі. Але окей, він показав свою хоробрість, коли поступився Усику в реванші. Та його ж нокаутував Руїс, який погодився на бій в останню хвилину. Справді вірю, що Джошуа завжди переоцінювали, але він здатен приносити великі гроші", - сказав Атлас.

Раніше повідомлялося, що Джошуа прийняв пропозицію Ф’юрі.

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