Британського боксера Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) завжди переоцінювали, але він здатен приносити великі гроші.

Про це заявив американський тренер Тедді Атлас.

"Британці люблять хороших невдах. Джошуа нокаутував Мартіна, якого немає в жодному списку великих боксерів, яких треба перемогти в титульному поєдинку. Ентоні був переоціненим. Кого він побив протягом кар’єри?

Він програвав, нокаутом в тому числі. Але окей, він показав свою хоробрість, коли поступився Усику в реванші. Та його ж нокаутував Руїс, який погодився на бій в останню хвилину. Справді вірю, що Джошуа завжди переоцінювали, але він здатен приносити великі гроші", - сказав Атлас.