Джошуа прийняв пропозицію Ф’юрі

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) прийняв пропозицію Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) щодо розподілу гонорару 60/40 за бій за титул WBC.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

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"Ми прийняли пропозицію 60/40. Ми хочемо, щоб було навпаки у випадку реваншу. Бо якщо ти чемпіон, то заслуговуєш більшого. Це чесно.

Ми хочемо провести бій у грудні. Він може відбутись 17 грудня стадіон Мілленіум у Кардіффі. Це ідеально", - сказав Гірн.