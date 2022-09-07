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Джошуа прийняв пропозицію Ф’юрі

Сьогодні 17:39 671 0
Бій може відбутися у грудні
Джошуа прийняв пропозицію Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) прийняв пропозицію Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) щодо розподілу гонорару 60/40 за бій за титул WBC.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

  Актуально: Джошуа: Я готовий до бою з Ф’юрі

"Ми прийняли пропозицію 60/40. Ми хочемо, щоб було навпаки у випадку реваншу. Бо якщо ти чемпіон, то заслуговуєш більшого. Це чесно.

Ми хочемо провести бій у грудні. Він може відбутись 17 грудня стадіон Мілленіум у Кардіффі. Це ідеально", - сказав Гірн.

Спочатку команда Ф’юрі пропонувала бій в листопаді, але Джошуа хотів битись у грудні.

Нагадаємо, Ф’юрі запропонував Джошуа 40% гонорару за бій.

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