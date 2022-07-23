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Голуб виставив на аукціон шорти Віталія Кличка

Сьогодні 14:10 204 0
Аукціон триватиме до 26 липня
Голуб виставив на аукціон шорти Віталія Кличка
#Віталій Кличко

Джерело - Чемпіон.

Тренер українського легковаговика Дениса Беринчика (16-0, 9 КО) Єгор Голуб виставив на благодійний аукціон шорти чемпіона світу у надважкій вазі та мера Києва Віталія Кличка.

"Віталій Володимирович одразу впізнав ці шорти та уточнив, що одягав такі для рекламної зйомки бренду FILA приблизно 20 років тому. Автограф, відеопідтвердження, фотографія? Без вагань. "Класна ідея! Радий допомогти!"  Ще вчора ввечері він отримував почесну світову нагороду імені Артура Еша, а вже наступного ранку люб’язно прийняв звичайних хлопців у своєму кабінеті. Слова підібрати важко.

Всі кошти буде спрямовано на допомогу нашим військовим: половина - друзям з підрозділу Гонор, інша половина - на автомобіль для 128-ї гірсько-штурмової бригади", - зазначив Голуб.

Аукціон триватиме до 26 липня. Час закінчення аукціону - 21.00. Крок - 1000 гривень.

Взяти участь в аукціоні можна за посиланням.

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Допис, поширений Егор Голуб (@iegor_golub)

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