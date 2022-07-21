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Віталій Кличко отримав престижну премію ESPYS 2022, серед інших переможців - легенди світового спорту
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Віталій Кличко отриав престижну премію ESPYS 2022, серед інших переможців - легенди світового спорту

Сьогодні 17:51 Андрій Твердохліб 76 0
Віталій Кличко отриав престижну премію ESPYS 2022, серед інших переможців - легенди світового спорту
#Віталій Кличко

Джерело - Чемпіон.

Вночі у Лос-Анджелесі відбулося нагородження ESPY Award - премія щорічних високих досягнень у спорті, яку з 1993 за традицією вручає американський телеканал ESPN.

Лауреати премій ESPY визначаються голосуванням уболівальників (з 2004 року переможці обираються з числа кандидатів, відібраних номінаційною комісією, до якої входять спортсмени спортивні журналісти та коментатори, менеджери та функціонери, а також представники каналу ESPN).

Нагороди вручаються як у номінаціях за певними видами спорту або їх категоріями, так і в номінаціях, які не обмежені видами спорту. Частина доходів від продажу квитків на щорічну церемонію нагородження спрямовується благодійній організації Фонду Джиммі В, яка спонсорує онкологічні дослідження та розробку методів лікування раку.

Ведучим церемонії 2022 року став лідер Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі, який отримав нагороду найкращому баскетболісту.

Легенданий український боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко отримав нагороду імені Артура Еша.

По дві номінації виграли семиразова олімпійська чемпіонка з плавання Кеті Ледекі (спортсменка, олімпійка), яка на іграх у Токіо-2020 здобула два золота і два срібла та Ейлін Гу (прорив, спортсменка року в екстремальних видах спорту), дворазова олімпійська чемпіонка Пекіна-2022.

Кращим міжнародним футболістом, зокрема став гравець збірної Франції і ПСЖ Кілліан Мбаппе. 

Лауреатом в номінації Повернення року став гравець Голден Стейт Ворріорз Клей Томпсон, який через дві складні травми пропустив 941 день і допоміг своїй команді здобути четвертий титул за останні 8 років.

Переможці ESPY Award - 2022

Номінації, які не обмежені видами спорту та безпосередньо спортивною діяльнястю

  • Премія Джиммі V за наполегливість: Дік Вітале
  • Спортивна гуманітарна премія Мухаммеда Алі: Альберт Пухольс
  • Нагорода Пета Тілмана за службу (вручається війсковим): Гретхен Еванс
  • Нагорода Артура Еша за відвагу (мужність): Віталій Кличко
  • За вклад у гуманітарну діяльність: Денвер Бронкос (NFL)

Індивідульні нагороди та командні нагороди

  • Бєць ММА: Чарльз Олівейра
  • Найкраща спортсменка коледжу: Джоселін Ало, софтбол, Оклахома
  • Найкращий спортсмен коледжу: Брайс Янг, футбол, Алабами
  • Гравець MLB: Шохей Отані, Лос-Анджелес Енджелс.
  • Гравець НФЛ: Аарон Роджерс, Green Bay Packers
  • Ггравець НБА: Стефен Каррі, Голден Стейт Ворріорз

Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі

  • Найкраща гра: Перемога Канзас-Сіті Чіфс над Баффало Біллз (NFL)
  • Найкращий виступ у чемпіонаті: Купер Купп, Лос-Анджелес Ремс - Суперкубок LVI
  • Прорив року: Ейлін Гу (дворазова чемпіонка Пекіну-2022) 

Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю

  • Команда: Голден Стейт Ворріорз (чемпіон НБА 2022 року)
  • Спортсменка: Кеті Ледекі
  • Рекорд: Стефен Каррі обійшов Рея Аллена за кількістю реалізованих триочкових в історії НБА
  • Найкраща ігровий епізод: неймовірний гол з кутового Меган Рапіно
  • Спортсмен: Шохей Отані, Лос-Анджелес Енджелс
  • Найкращий момент WWE: Повернення Коді Роудс до WWE на WrestleMania
  • Олімпійка: Кеті Ледекі, плавання
  • Олімпієць: Келеб Дрессел, плавання
  • Міжнародний футболіст: Кілліан Мбаппе, ПСЖ
  • Міжнародна спортсменка: Сем Керр, Челсі
  • Найкращий гравець НХЛ: Коннор Макдевід, Едмонтон Ойлерз
  • Автогонщик: Кайл Ларсон, NASCAR
  • Найкращий гравець WNBA: Кендіс Паркер, Чикаго Скай
  • Боксер: Тайсон Ф'юрі
  • Повернення року: Клей Томпсон, Голден Стейт Ворріорз
  • Гольфіст: Джастін Томас
  • Гольфістка: Неллі Корда
  • Тенісист: Рафаель Надаль
  • Тенісистка: Емма Радукану
  • Найкращий спортсмен з обмеженими можливостями: Бред Снайдер, паратріатлон
  • Найкраща спортсменка з обмеженими можливостями: Джессіка Лонг, плавання
  • Найкращий гравець MLS: Карлос Вела, LAFC
  • Найкращий гравець NWSL: Ешлі Хетч, Washington Spirit
  • Найкращий спортсмен в ектремальних видах: Елі Томак, суперкрос
  • Найкраща спортсменка в екстремальних видах: Ейлін Гу, лижі
  • Боулер: Кайл Труп
  • Жокей: Хосе Ортіс

Рекордсменом за кількістю нагород є американський гольфіст Тайгер Вудс, в активі якого 21 нагорода в різних номінаціях.

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