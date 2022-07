Віталій Кличко отриав престижну премію ESPYS 2022, серед інших переможців - легенди світового спорту

Вночі у Лос-Анджелесі відбулося нагородження ESPY Award - премія щорічних високих досягнень у спорті, яку з 1993 за традицією вручає американський телеканал ESPN.

Лауреати премій ESPY визначаються голосуванням уболівальників (з 2004 року переможці обираються з числа кандидатів, відібраних номінаційною комісією, до якої входять спортсмени спортивні журналісти та коментатори, менеджери та функціонери, а також представники каналу ESPN).

Нагороди вручаються як у номінаціях за певними видами спорту або їх категоріями, так і в номінаціях, які не обмежені видами спорту. Частина доходів від продажу квитків на щорічну церемонію нагородження спрямовується благодійній організації Фонду Джиммі В, яка спонсорує онкологічні дослідження та розробку методів лікування раку.

Ведучим церемонії 2022 року став лідер Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі, який отримав нагороду найкращому баскетболісту.

Легенданий український боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко отримав нагороду імені Артура Еша.

"This award is not for me. This award is for every Ukrainian who is fighting ... for the future of democracy, for the future of our homeland."



The Arthur Ashe Award for Courage this year goes to Vitali Klitschko. pic.twitter.com/ThtCKcxhPC