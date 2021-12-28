Джима та Підручний фінішували восьмими у Різдвяній гонці
Вчора 20:43 596
Шевченко здав позитивний тест на коронавірус
Вчора 20:13 257
Спеціальний додаток допоможе УЄФА боротися з матч-фіксінгом
Вчора 19:31 166
Бенфіка Яремчука відправила Жезуша у відставку
Вчора 17:02 821
Магучіх та Кохан - найкращі легкоатлети 2021 року в Україні
Вчора 15:11 303
Дженоа Шевченка може підписати форварда Спартака
Вчора 13:55 638
Луческу готовий відправити 12 гравців у Динамо Бухарест
Вчора 13:29 1359
Мхітарян стане спортивним директором російського Краснодара
Вчора 12:37 1258
Ломаченко звинуватив Мейвезера у зриві чемпіонського бою
Вчора 12:12 1241
Маркевич назвав найкращого молодого гравця року
Вчора 11:11 718 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Красюк: Найімовірнішими є поєдинок Фьюрі – Вайт та реванш Джошуа – Усик

Вчора 22:59 160 0
Український промоутер розповів
Красюк: Найімовірнішими є поєдинок Фьюрі – Вайт та реванш Джошуа – Усик
#Вайт, #Ентоні Джошуа, #Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - BoxOffice.

Найімовірніше у 2022 році відбудеться поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Вайтом, а також реванш бою Олександр Усик - Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Станом на сьогодні поєдинок між Усиком і Ф'юрі хоче сам Фюрі, хочуть промоутери Ф'юрі, цього поєдинку хоче Усик, хочуть його промоутери та менеджери, Ентоні Джошуа не проти, щоб відбувся цей поєдинок, так само, як і його промоутер. Єдиний, хто проти цього - Ділліан Вайт, але тут його промоутер, який ще й промоутер Джошуа - за, а тут інші інтереси", - заявив промоутер.

  АктуальноУсик - другий у рейтингу BoxingTalk

"На мою думку найбільш ймовірним є поєдинок Фьюрі – Вайт та реванш Джошуа – Усик", – розповів Красюк.

Нагадаємо, російський боксер назвав Усика героєм року.

Коментарі ()