Красюк: Найімовірнішими є поєдинок Фьюрі – Вайт та реванш Джошуа – Усик

Найімовірніше у 2022 році відбудеться поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Вайтом, а також реванш бою Олександр Усик - Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Станом на сьогодні поєдинок між Усиком і Ф'юрі хоче сам Фюрі, хочуть промоутери Ф'юрі, цього поєдинку хоче Усик, хочуть його промоутери та менеджери, Ентоні Джошуа не проти, щоб відбувся цей поєдинок, так само, як і його промоутер. Єдиний, хто проти цього - Ділліан Вайт, але тут його промоутер, який ще й промоутер Джошуа - за, а тут інші інтереси", - заявив промоутер.