Красюк: Найімовірнішими є поєдинок Фьюрі – Вайт та реванш Джошуа – Усик

Джерело - BoxOffice.
Найімовірніше у 2022 році відбудеться поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Вайтом, а також реванш бою Олександр Усик - Ентоні Джошуа.
Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.
"Станом на сьогодні поєдинок між Усиком і Ф'юрі хоче сам Фюрі, хочуть промоутери Ф'юрі, цього поєдинку хоче Усик, хочуть його промоутери та менеджери, Ентоні Джошуа не проти, щоб відбувся цей поєдинок, так само, як і його промоутер. Єдиний, хто проти цього - Ділліан Вайт, але тут його промоутер, який ще й промоутер Джошуа - за, а тут інші інтереси", - заявив промоутер.
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"На мою думку найбільш ймовірним є поєдинок Фьюрі – Вайт та реванш Джошуа – Усик", – розповів Красюк.
Нагадаємо, російський боксер назвав Усика героєм року.