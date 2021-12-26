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Російський боксер назвав Усика героєм року

Сьогодні 08:24 230 0
Власов високо оцінив українця
Російський боксер назвав Усика героєм року
#Власов, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Український чемпіон світу WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександр Усик є один із героїв 2021 року.

Про це заявив відомий російський боксер Максим Власов

"Усик? Звичайно, він зробив дуже хороший крок, дуже класно проявив себе, тому я думаю, що Усик - один із героїв цього року", - сказав Власов.

У вересні 2021 року Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та завоював його титули. У 2022 році українець має провести реванш із Джошуа. Також з українцем хоче провести бій чемпіон за версією WBC Тайсон Ф'юрі.

Нагадаємо, британський чемпіон пояснив, чому Усик сильніший за найкращого боксера світу.

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