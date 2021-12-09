Ф'юрі: Мені начхати, хто буде наступним - Вайт, Усик або Джошуа

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі готовий провести нокаутувати будь-якого боксера.

Про це він розповів у інтерв'ю ютуб-каналу Behind The Gloves.

"Я не зосереджений ні на кому. Мені не цікаво, що вони роблять. Усі вони зграя мішків. Вони можуть побитися між собою, нехай роблять що завгодно. Мене це не цікавить. Промоутери подбають про організацію поєдинків, а я просто візьму свій чек і нокаутую якогось засранця, як і завжди", - заявив боксер.