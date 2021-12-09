Ф'юрі: Мені начхати, хто буде наступним - Вайт, Усик або Джошуа

Джерело - fightnews.info.
Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі готовий провести нокаутувати будь-якого боксера.
Про це він розповів у інтерв'ю ютуб-каналу Behind The Gloves.
"Я не зосереджений ні на кому. Мені не цікаво, що вони роблять. Усі вони зграя мішків. Вони можуть побитися між собою, нехай роблять що завгодно. Мене це не цікавить. Промоутери подбають про організацію поєдинків, а я просто візьму свій чек і нокаутую якогось засранця, як і завжди", - заявив боксер.
Актуально: Вайлдер може завершити кар'єру
"Мені начхати, хто буде наступним - Вайт, Усик, Джошуа або Вайлдер. Для мене результат буде однаковим. У мене в думках лише один результат", – сказав Ф'юрі
Нагадаємо, WBC зобов'язала Ф'юрі битися з Вайтом.