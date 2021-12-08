Вайлдер може завершити кар'єру

Колишній чемпіон WBC у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) може завершити боксерську кар'єру.

Про це заявив сам боксер.

"У мене зараз змішані почуття. Тому що зрештою я досяг всіх своїх цілей у цьому виді спорту.

Я сказав своїй дочці, коли їй був один рік, що стану чемпіоном світу і зможу підтримувати її понад її віру. Я зробив це. Я зробив багато речей і тепер вважаю, що нікому нічого не маю доводити, бо вже це зробив.

Тепер переді мною стоїть питання: чи варто мені спробувати ще раз, чи просто піти на пенсію та зосередитися на інших речах", - сказав Вайлдер.