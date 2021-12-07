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WBC зобов'язала Ф'юрі битися з Вайтом

Вчора 23:13 866 0
Ф'юрі та Вайт можуть отримати понад 30 днів для переговорів
WBC зобов'язала Ф'юрі битися з Вайтом
Фото - gettyimages
#Ф’юрі

Джерело - 24tv.ua.

Чемпіону світу за версією WBC Тайсону Ф'юрі доведеться зачекати з боєм проти Олександра Усика. 

Всесвітня боксерська рада зобов'язала Тайсона Ф'юрі та тимчасового чемпіона WBC Ділліана Вайта розпочати переговори про поєдинок.

WBC видала наказ про початок періоду відкритих переговорів між Ф'юрі та Вайтом.

Актуально: Джошуа може відмовитися від реваншу з Усиком

Якщо представники боксерів не домовляться про бій протягом 30 днів, то WBC оголосить про початок промоутерських торгів. Тоді поєдинок Ф'юрі – Вайт буде організовувати промоутер, який зробить найкращу пропозицію на торгах.

Нагадаємо, Мейвезер оцінив перемогу Усика над Джошуа.

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