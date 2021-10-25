Ексчемпіон світу в надважкій вазі Бермейн Стіверн пояснив перемогу Олександра Усика (19-0, 13 КО) у бою проти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я не дивився бій, але бачив хайлайти. Коли мова заходила про Джошуа, я завжди говорив, що більш атлетичний або дрібніший суперник, ніж він, може його перемогти. Я бачу, що Ентоні затискався. У нього багато м'язів, і він дуже затиснутий. Я б хотів бачити його більш розслабленим і плавним.

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Ви могли побачити, що Усик вийшов на бій з планом. Якщо ви уважно дивилися, він використовував ліву руку, хапав руку Джошуа, опускав її вниз і наносив удар, набираючи очки. Усик використовував багато вивертів у цьому бою. Я думаю, що Джошуа завжди буде зазнавати труднощів з будь-яким бійцем, який нагадує Усика, є атлетичним або трохи поступається Ентоні в габаритах", - сказав Стіверн.