Боксер хоче змінити команду тренерів

Боксер Ентоні Джошуа перед реваншем з Олександром Усиком вирішив змінити тренера і відправився до США, де веде переговори з різними наставниками.

Про це повідомляє Boxingnews 24.

Судячи з усього, британець відмовиться від співпраці з багаторічним тренером Робом Маккрекеном.

Відомо, що в США Джошуа вже зустрічався з тренерами Ронні Шилдсом, Едді Рейносо, Робертом Гарсією і Вірджілом Хантером.

Поки британець не визначився зі своїм вибором.

Одним з головних кандидатів називали Рейносо, який працює з Канело Альваресом, але проблемою є те, що тренер майже не говорить англійською.

Реванш повинен відбутися навесні 2022 року.