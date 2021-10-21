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Джошуа поїхав в США шукати тренера

Сьогодні 13:12 181 0
Боксер хоче змінити команду тренерів
Джошуа поїхав в США шукати тренера
#Джошуа, #Усик

Джерело - sport.ua.

Боксер Ентоні Джошуа перед реваншем з Олександром Усиком вирішив змінити тренера і відправився до США, де веде переговори з різними наставниками.

Про це повідомляє Boxingnews 24.

Судячи з усього, британець відмовиться від співпраці з багаторічним тренером Робом Маккрекеном.

Відомо, що в США Джошуа вже зустрічався з тренерами Ронні Шилдсом, Едді Рейносо, Робертом Гарсією і Вірджілом Хантером.

Поки британець не визначився зі своїм вибором.

Одним з головних кандидатів називали Рейносо, який працює з Канело Альваресом, але проблемою є те, що тренер майже не говорить англійською.

Реванш повинен відбутися навесні 2022 року.

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