Верховна Рада просить Зеленського нагородити Усика

Джерело - liga.net.
Верховна Рада підтримала запит до президента Володимира Зеленського про нагородження боксера Олександра Усика державною нагородою.
Про це повідомляє liga.net.
Запит нардепа з ОПЗЖ Анатолія Бурміча до Зеленського про нагородження Усика підтримали 212 нардепів за необхідних 150 голосів. Направлення запиту до Зеленського підтримали 233 нардепи за необхідних 226.
В обох випадках "проти" проголосувала нардепка з Європейської Солідарності Софія Федина.
Нагадаємо, Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів.