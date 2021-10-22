Верховна Рада просить Зеленського нагородити Усика

Депутати хочуть нагородити боксера

Верховна Рада підтримала запит до президента Володимира Зеленського про нагородження боксера Олександра Усика державною нагородою.

Про це повідомляє liga.net.

Запит нардепа з ОПЗЖ Анатолія Бурміча до Зеленського про нагородження Усика підтримали 212 нардепів за необхідних 150 голосів. Направлення запиту до Зеленського підтримали 233 нардепи за необхідних 226.

В обох випадках "проти" проголосувала нардепка з Європейської Солідарності Софія Федина.

Нагадаємо, Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів.