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Де Ла Хойя прокоментував скасування бою з Белфортом

Сьогодні 16:39 237 0
Оскар сподівається повернутися на ринг до кінця року
Де Ла Хойя прокоментував скасування бою з Белфортом
#Оскар

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в шести вагових категоріях Оскар Де Ла Хойя, бій якого проти ексчемпіона UFC Вітора Белфорта було скасовано, знаходиться в лікарні.

Про це заявив сам Де Ла Хойя.

"Хотів, щоб ви почули безпосередньо від мене, що, незважаючи на повну вакцинацію, я заразився коронавірусів і не зможу вийти на ринг в наступні вихідні.

Останні місяці підготовки до камбек були для мене абсолютно всім, і я хочу подякувати кожному за неймовірну підтримку. 

Наразі я знаходжуся в лікарні, де проходжу лікування, і в мені є впевненість, що я зможу повернутися провести бій до кінця цього року. Бережіть себе, і хай благословить вас Господь", - зазначив Де Ла Хойя.

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Допис, поширений Oscar De La Hoya (@oscardelahoya)

Нагадаємо, бій Де Ла Хойя - Белфорт повинен був відбутися 11 вересня.

Останній раз Оскар виходив на ринг у 2008 році, поступившись Менні Пакьяо. Після цього американець пішов в промоутери.

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