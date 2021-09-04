Колишній чемпіон світу в шести дивізіонах Оскар Де Ла Хойя здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

"Джерело: Оскар Де Ла Хойя здав позитивний результат на ковід, і він не бере участі в поєдинку з Вітором Белфортом 11 вересня. Евандер Холіфілд вступить в бій з Белфорт. Якщо комісія Каліфорнії не схвалить бій Холіфілда, поєдинок може переїхати в інший штат", - написав Коппінджер.