Хижняка яскраво зустріли у рідному місті

Джерело - Чемпiон.

У Полтаві відбулась урочиста зустріч з Олександром Хижняком — срібним призером боксерського турніру Олімпійських ігор у Токіо, а також його батьком Олександром Хижняком — старшим, який вже багато років тренує сина.

Колишній регіонал подарував Хижняку автомобіль

Нагадаємо, боксер з Полтавщини 7 серпня завоював срібну нагороду на Олімпійських іграх в Токіо у вазі до 75 кг, у вирішальному бою програвши представнику Бразилії Еберту Консейсау.

“Мене переповнюють багато емоцій, ми з батьком зараз знаходимося у рідному місті Полтава. Пишаюся тим, що народився на Полтавщині. Для кожного спортсмена Олімпійські ігри — це неймовірна вершина, про яку спортсмен-аматор мріє із самого малку. Моя мрія здійснилася. Пишаюся тією нагородою, яку нам вдалося здобути. Заради її здобуття ми пройшли велику кількість випробувань. Весь цей час не “заходив” у соцмережі, але відчував вашу підтримку. Це надихало на успіх”, – зізнався Олександр Хижняк — молодший.

За словами спортсмена, найближчим часом він буде відпочивати, після чого готуватися до наступних змагань.

Міський голова Полтави вручив Олександру Хижняку та його батьку сертифікати на отримання грошової допомоги у сумі 500 тисяч гривень кожному. У свою чергу Олександр Мамай отримав з рук боксера іменні боксерські рукавиці.