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Колишній регіонал подарував Хижняку автомобіль

Сьогодні 18:02 Valeriy Ruchka 1346 1
Колишній регіонал подарував Хижняку автомобіль

Срібний призер Олімпійських ігор в Токіо Олександр Хижняк отримав у подарунок автомобіль.

Зробив щедрий презент колишній регіонал, а нині очільник  Харківської організації політичної партії Опозиційний блок  Микита Шенцев

"Друже мій, Олександр Хижняк, ми щиро раді подарувати тобі цей подарунок від всіх нас - твоїх друзів і всієї нашої великої боксерської сім'ї. Ми цінуємо нашу дружбу з тобою і дякуємо тобі за всі досягнення і успіхи. Пам'ятай, найголовніші перемоги і спортивні висоти в твоєму житті ще попереду",- написав Шенцев.

Микита — син народного депутата V — IX скликань Верховної Ради Дмитра Олексійовича Шенцева 

За даними ЗМІ, батько Микити, Дмитро Шенцев в початку-середині 90-х славився "активістом" кримінальних процесів в місті і був лідером однієї з ОЗУ Харкова. Хлопці Шенцева займалися вимаганням, вибиванням боргів, "кришували" незаконний бізнес тощо. Хоча угруповання Шенцева не могла особливо про себе заявити, оперуючи більшою силою або авторитетністю перед іншими ОЗУ, але її виручали можливості і зв'язки. І це зробило її придатною для ролі "помічниці" з особливих доручень губернатора Харківської області Євгена Кушнарьова.

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