 Гірн оцінив ймовірність проведення бою Канело - Головкін | Бокс | Champion.com.ua
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Гірн оцінив ймовірність проведення бою Канело - Головкін

Вчора 23:54 117 0
Спеціаліст вірить, що відбудеться трилогія
Гірн оцінив ймовірність проведення бою Канело - Головкін
#Канело, #Головкін

Джерело - BoxingScene.

Геннадій Головкін та Сауль Альварес можуть провести між собою третій поєдинок, проте тільки в 2022 році.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Не вірю, що поєдинок можна організувати у вересні. Геннадій думає про бій в грудні з Ретом Муратом. Бій Канело і Головкіна завжди буде можливим, поки вони обидва не завершать кар'єри. Поєдинок можна було б організувати в травні наступного року.

Зараз нам потрібно визначитися, б'ється чи Альварес 18 вересня або нам можна змиритися з тим, що нам належить лише один бій цього року", - сказав Гірн.

Нагадаємо, перший бій Головкіна і Альвареса завершився нічиєю у 2017 році, а другий, який пройшов в 2018 році, завершився перемогою мексиканця роздільним рішенням суддів. 

Раніше, Головкін готовий провести третій бій проти Канело.

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