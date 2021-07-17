Такам: Я більш складний суперник для Джойса, ніж Усик

Колишній претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі Карлос Такам серйозно налаштовується на бій з непереможеним боксером Джо Джойсом.

Про це заявив сам боксер.

"Я більш складний суперник, ніж Олександр. Адже вони вже проводили бій в любителях. Так що Джойс знає Усика, а Олександр знає його.

Я думаю, що Джо захотів би взяти в Усика реванш. Можу з упевненістю сказати, що Джойс може перемогти Олександра", - сказав Такам.