Ф'юрі включив Усика в список ймовірних суперників після Вайлдера

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі готовий провести бій з Олександром Усиком.

Про це заявив сам боксер.

"У мене достатньо опонентів. Всі вони отримають свої п'яти хвилин слави, свою можливість провести бій з" Циганським королем ". Хоч би що там було, боксер з хорошим ім'ям завжди отримує свій шанс.

Всі говорять про Джошуа і Вайлдер, але у нас ще є Олександр Усик, Ділліан Вайт, Енді Руїс, Джозеф Паркер. Хто ще? Луїс Ортіс, його я теж не збираюся списувати з рахунків. Є багато людей, націлених на титульний шанс", - заявив Ф'юрі.