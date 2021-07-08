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Ф'юрі включив Усика в список ймовірних суперників після Вайлдера

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Ф'юрі включив Усика в список ймовірних суперників після Вайлдера
Фото Getty Images
#Ф'юрі, #Усик

Джерело - TalkSport.

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі готовий провести бій з Олександром Усиком.

Про це заявив сам боксер.

"У мене достатньо опонентів. Всі вони отримають свої п'яти хвилин слави, свою можливість провести бій з" Циганським королем ". Хоч би що там було, боксер з хорошим ім'ям завжди отримує свій шанс.

Всі говорять про Джошуа і Вайлдер, але у нас ще є Олександр Усик, Ділліан Вайт, Енді Руїс, Джозеф Паркер. Хто ще? Луїс Ортіс, його я теж не збираюся списувати з рахунків. Є багато людей, націлених на титульний шанс", - заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, реванш Ф'юрі - Вайлдер відбудеться 24 липня в Лас-Вегасі. Перша зустріч боксерів завершилася нічиєю, у другому бою переможцем став Ф'юрі.

Раніше, Ф’юрі анонсував бій з чемпіоном UFC.

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