Володимир Кличко: Життя - це боротьба за чемпіонство, у мене є ще п'ять раундів

Легенда світового боксу, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, переможець Олімпіади-1996, Володимир Кличко ставить високі цілі перед собою.

Про це заявив боксер.

"Життя - це боротьба за чемпіонство, і я відчуваю, що перебуваю в сьомому раунді, і у мене ще є п'ять, - зазначив українець. - Дякую, за підтримку моєї другої кар'єри, заснованої на моєму методі #facethechallenge, і компаніях, які використовують основні принципи. Спасибі всім моїм союзникам, які досі супроводжують мене на цьому шляху", - зазначив Кличко.