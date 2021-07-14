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К2 змінило місце проведення свого боксерського шоу

Сьогодні 12:15 194 0
К2 змінило місце проведення свого боксерського шоу

Джерело - Чемпiон.

17 липня, Дмитро Митрофанов (10-0-1, 5 КО) вперше захищатиме титул WBO Oriental у першій середній вазі в поєдинку Інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBF, Чемпіоном Нігерії, Рілліваном Бабатунде (13-0-0, 8 КО). В андеркарді в ринг вийдуть: Василь "Рудий лев" Чеботар (8-0-0, 3 КО), Хасан (20-1-0, 10 КО) та Хусейн Байсангурови (18-1-0, 16 КО), Олександр Узун (2-0-0), Альмахмуд Алаа (2-0-0, 1 КО) та ін. Початок турніру о 19:00.

У зв’язку з аномально високою температурою в Києві, K2 Promotions змінило локацію проведення боксерського шоу  із Equides Club до виставкового центру "ACCO International" (пр-т Перемоги, 40-Б)

Сьогодні, о 18:00, у ТРЦ Gulliver (Спортивна площа, 1, атріум на першому поверсі) відбудеться відкрите тренування, а також брифінг головних героїв боксерського шоу братів Кличків "K2 Promotions". Під час заходу Чемпіон WBO Oriental Дмитро Митрофанов (10-0-1, 5 КО) вперше зустрінеться зі своїм суперником Рілліваном Бабатунде (13-0-0, 8 КО). Також цього вечора свою фізичну форму перед поєдинками продемонструють Василь "Рудий лев" Чеботар (8-0-0, 3 КО), Хасан Байсангуров (20-1-0, 10 КО) та Хусейн Байсангуров (18-1-0, 16 КО).

16 липня, о 13:00, в Klitschko Expo (вул. Велика Васильківська, 55, НСК "Олімпійський") запрошуємо представників ЗМІ на офіційну процедуру зважування учасників боксерського турніру.

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