 У британського боксера вкрали олімпійське золото під час фіналу Євро-2020 | Бокс | Champion.com.ua
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У британського боксера вкрали олімпійське золото під час фіналу Євро-2020

Сьогодні 13:09 258 0
Грабіжник також забрав Орден Британської імперії
У британського боксера вкрали олімпійське золото під час фіналу Євро-2020
#Дегейл

Джерело - Чемпіон.

Британський колишній чемпіон у другій середній вазі за версією IBF Джеймс Дегейл (25-3-1, 15 КО) став жертвою пограбування.

Про це повідомляє сам боксер.

Невідомий чоловік проник в будинок його батьків під час фінального матчу Євро-2020 Італія - ​​Англія, який відбувся в Лондоні на стадіоні Уемблі в неділю, 11 липня.

Грабіжник виніс з будинку його олімпійське золото і Орден Британської імперії.

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Публикация от James Degale (@jamesdegale1)

Нагадаємо, Італія виграла в Англії у фіналі Євро в серії післяматчевих пенальті (1:1, 3:2 по пен.).

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