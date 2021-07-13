У британського боксера вкрали олімпійське золото під час фіналу Євро-2020

Грабіжник також забрав Орден Британської імперії

Джерело - Чемпіон.

Британський колишній чемпіон у другій середній вазі за версією IBF Джеймс Дегейл (25-3-1, 15 КО) став жертвою пограбування.

Про це повідомляє сам боксер.

Невідомий чоловік проник в будинок його батьків під час фінального матчу Євро-2020 Італія - ​​Англія, який відбувся в Лондоні на стадіоні Уемблі в неділю, 11 липня.

Грабіжник виніс з будинку його олімпійське золото і Орден Британської імперії.

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Нагадаємо, Італія виграла в Англії у фіналі Євро в серії післяматчевих пенальті (1:1, 3:2 по пен.).