У британського боксера вкрали олімпійське золото під час фіналу Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
Британський колишній чемпіон у другій середній вазі за версією IBF Джеймс Дегейл (25-3-1, 15 КО) став жертвою пограбування.
Про це повідомляє сам боксер.
Невідомий чоловік проник в будинок його батьків під час фінального матчу Євро-2020 Італія - Англія, який відбувся в Лондоні на стадіоні Уемблі в неділю, 11 липня.
Грабіжник виніс з будинку його олімпійське золото і Орден Британської імперії.
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Нагадаємо, Італія виграла в Англії у фіналі Євро в серії післяматчевих пенальті (1:1, 3:2 по пен.).