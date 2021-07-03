Ф’юрі: Брати Кличко не мали конкуренції

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) назвав топових боксерів дивізіону.

Про це розповів сам боксер.

"У мене немає улюбленого суперважковаговика, але мені подобаються багато: Мохаммед Алі, Ларрі Холмс, Майкл Спінкс, Майк Тайсон, Евандер Холіфілд і Леннокс Льюїс.

Кожен може бути настільки хорошим, наскільки йому дозволяє його покоління. Ми можемо бути настільки крутими, наскільки круті наші конкуренти. Якщо ти домінівний суперважковаговик своєї епохи, але у тебе немає гідних конкурентів, то ти не станеш легендарним бійцем.

Якщо ви подивитеся на домінування братів Кличків, то люди були щасливі, коли вони відійшли в сторону, оскільки під час їх правління у них не було великої конкуренції", - сказав Ф'юрі.