 Ломаченко пояснив, чому вважає себе переможцем в бою з Лопесом | Бокс | Champion.com.ua
Збірна України переграла Швейцарію та здобула путівку на чемпіонат світу
Сьогодні 20:07 1230
Попов залишив розташування збірної України
Сьогодні 22:09 59
Ломаченко пояснив, чому вважає себе переможцем в бою з Лопесом
Сьогодні 21:24 223 1
Ігор Лисов: Щороку приймаємо в Києві європейську та світову еліти
Сьогодні 20:24 137
Клуб німецької Бундесліги хоче підписати Яремчука
Сьогодні 19:24 813
Зінченко посідає друге у рейтингу гравців за кількістю відборів на Євро-2020
Сьогодні 18:24 426
Василь Ломаченко - Масайосі Накатані: онлайн-трансляція бою. LIVE
Сьогодні 14:51 698
Манчестер Сіті за 100 млн фунтів узгодив трансфер Гріліша
Сьогодні 14:14 1407
Вест Гем хоче позбутися Ярмоленка
Сьогодні 08:39 2306
Монреаль переміг Вегас та вийшов у фінал Кубка Стенлі
Сьогодні 08:12 545
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту

Ломаченко пояснив, чому вважає себе переможцем в бою з Лопесом

Сьогодні 21:24 223 1
Українець розкритикував роботу арбітрів
Ломаченко пояснив, чому вважає себе переможцем в бою з Лопесом
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - Fight Disciples.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вважає, що заслужив, як мінімум, на нічию у бою з Теофімо Лопесом, адже більшість ударів американця припали в корпус.

Про це заявив сам український боксер.

"Якщо говорити об'єктивно і взяти всіх людей, які дивилися і розбираються в боксі, то ми зійдемося на нічию. Якщо говорити про правила боксу, про точні влучання, ударах і утраті, який боксери завдали один одному, то я вважаю, що в цьому поєдинку на трохи, але я виграв.

Ми зараз говоримо про те виді спорту, в якому дають перемогу за те, скільки ударів ти завдав, скільки ударів потрапив в голову, в живіт і які це були удари. Де в нашому поєдинку з Лопесом можна побачити, щоб він завдав більше точних ударів по голові або животу, ніж я йому? Так точно чому він переміг? Якщо тільки через його активності, то так. Удари на захист не зважають очком. ти не можеш записувати їх собі в скарбничку, просто тому що ти потрапив або в блок, або в лікті, або в плечі", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Лопес відбулася в ніч з 17 на 18 жовтня 2020 року. Тоді американець здолав Василя рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

У наступному поєдинку українець битиметься з японцем Масайосі Накатані. Поєдинок відбудеться з 26 на 27 червня. 

Раніше, Ломаченко виділив найнебезпечніші якості Накатані.

Коментарі ()