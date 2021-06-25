Ломаченко пояснив, чому вважає себе переможцем в бою з Лопесом

Українець розкритикував роботу арбітрів

Джерело - Fight Disciples.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вважає, що заслужив, як мінімум, на нічию у бою з Теофімо Лопесом, адже більшість ударів американця припали в корпус.

Про це заявив сам український боксер.

"Якщо говорити об'єктивно і взяти всіх людей, які дивилися і розбираються в боксі, то ми зійдемося на нічию. Якщо говорити про правила боксу, про точні влучання, ударах і утраті, який боксери завдали один одному, то я вважаю, що в цьому поєдинку на трохи, але я виграв. Ми зараз говоримо про те виді спорту, в якому дають перемогу за те, скільки ударів ти завдав, скільки ударів потрапив в голову, в живіт і які це були удари. Де в нашому поєдинку з Лопесом можна побачити, щоб він завдав більше точних ударів по голові або животу, ніж я йому? Так точно чому він переміг? Якщо тільки через його активності, то так. Удари на захист не зважають очком. ти не можеш записувати їх собі в скарбничку, просто тому що ти потрапив або в блок, або в лікті, або в плечі", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Лопес відбулася в ніч з 17 на 18 жовтня 2020 року. Тоді американець здолав Василя рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

У наступному поєдинку українець битиметься з японцем Масайосі Накатані. Поєдинок відбудеться з 26 на 27 червня.

Раніше, Ломаченко виділив найнебезпечніші якості Накатані.