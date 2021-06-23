Ломаченко виділив найнебезпечніші якості Накатані

Наступний суперник Василя Ломаченка - японець Масайоші Накатані є боксером ТОП-рівня.

Про це розповів сам український боксер.

"На цей бій мене надихнуло те, що я недавно втратив всі свої пояси. Мені потрібно починати все з нуля, тому вирішив зустрітися з топ-суперником. Цей хлопець влаштував дуже важкий бій Теофімо Лопесу, я і добре підготувався до його викликом.

Актуально: Ломаченко - Накатані: онлайн-трансляція

Накатані - сильний, дуже високий, з дуже довгими руками. У нього є досвід на топ-рівні, що він продемонстрував у конкурентному бою з Лопесом, а також у переможному поєдинку з Вердехо. Для мене це ідеальний виклик. Я завжди прагнув до боїв найвищого рівня", - зазначив Ломаченко.