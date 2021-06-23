 Ломаченко виділив найнебезпечніші якості Накатані | Бокс | Champion.com.ua
Англія здолала Чехію, Хорватія переграла Шотландію на Євро-2020
Вчора 23:52 1206
Завацька програла Грабер у кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 16:24 72
Євро-2020. Португалія - Франція: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:03 2096
Тренер Динамо очолив Чорноморець
Сьогодні 13:58 1207
Довбик: Збірна України перебуває в режимі очікування
Сьогодні 13:13 778
Збірна України може вийти до плей-оф Євро-2020: варіанти продовження виступів
Сьогодні 11:10 7015 5
Ястремська відреагувала на виправдання у допінговій справі
Сьогодні 10:13 967
Помер легендарний гравець Динамо та Карпат
Сьогодні 09:29 3227
Шевченко мав жорстку розмову з гравцями збірної України - Циганик
Сьогодні 09:12 816
Англія здолала Чехію, Ястремську виправдали в допінговій справі та інші новини
Сьогодні 08:00 459
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр Андрій Твердохліб
21.06.2021 14:07 6327 4
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця Андрій Твердохліб
21.06.2021 13:30 658
Респект дня. Українські та австрійські фанати весело проводять час разом
Респект дня. Українські та австрійські фанати весело проводять час разом Андрій Твердохліб
21.06.2021 13:01 657
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 45 років!
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 45 років! Андрій Твердохліб
20.06.2021 23:02 18197 1
Ескадра в синьо-жовтих тонах: у Австрії остерігаються збірну України
Ескадра в синьо-жовтих тонах: у Австрії остерігаються збірну України Стас Лысак
20.06.2021 22:33 1145
Прямі трансляції
Навколо спорту

Ломаченко виділив найнебезпечніші якості Накатані

Сьогодні 15:55 126 0
Василь Ломаченко прокоментував бій проти Масайоші Накатані
Ломаченко виділив найнебезпечніші якості Накатані
#Ломаченко

Джерело - espreso.tv.

Наступний суперник Василя Ломаченка - японець Масайоші Накатані є боксером ТОП-рівня.

Про це розповів сам український боксер.

"На цей бій мене надихнуло те, що я недавно втратив всі свої пояси. Мені потрібно починати все з нуля, тому вирішив зустрітися з топ-суперником. Цей хлопець влаштував дуже важкий бій Теофімо Лопесу, я і добре підготувався до його викликом.

Актуально: Ломаченко - Накатані: онлайн-трансляція

Накатані - сильний, дуже високий, з дуже довгими руками. У нього є досвід на топ-рівні, що він продемонстрував у конкурентному бою з Лопесом, а також у переможному поєдинку з Вердехо. Для мене це ідеальний виклик. Я завжди прагнув до боїв найвищого рівня", - зазначив Ломаченко. 

Коментарі ()