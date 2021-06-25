Арум: Навряд чи Ломаченко захоче довго чекати поєдинку з Лопесом

Організувати бій абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса та українця Василя Ломаченка у 2021 році не вийде.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Лопес не захотів вакцинуватися, підхопив ковід. Це означає, що до кінця року він проведе тільки один бій. І це буде бій з обов'язковим претендентом Камбососом.

Навряд чи Ломаченко захоче чекати так довго. Битися в прохідних боях не в його стилі. Якщо виходити на ринг, то тільки з кращими з кращих. Хто у нас залишається з кращих? Танк Девіс і Девін Хейні.

Лома прийме виклик. Але що скаже промоутер Девіса Флойд Мейвезер? Те ж саме і з приводу Хейні. Чи дозволить його батько Білл Хейні вийти синові проти Ломаченко? Я не знаю.

Але спершу потрібно пройти Накатані. А потім обіцяю зв'язатися з Флойдом і його радником Леонардом Еллербі. Хейні нібито раніше говорив, що прийме бій. Але потрібно переконатися в цьому і почути його фінансові запити", - розповів Арум.