 Арум: Навряд чи Ломаченко захоче довго чекати поєдинку з Лопесом | Бокс | Champion.com.ua
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Арум: Навряд чи Ломаченко захоче довго чекати поєдинку з Лопесом

Сьогодні 18:10 370 0
У цьому році американець проведе лише один поєдинок
Арум: Навряд чи Ломаченко захоче довго чекати поєдинку з Лопесом
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - FightHype.com.

Організувати бій абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса та українця Василя Ломаченка у 2021 році не вийде.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Лопес не захотів вакцинуватися, підхопив ковід. Це означає, що до кінця року він проведе тільки один бій. І це буде бій з обов'язковим претендентом Камбососом.

Навряд чи Ломаченко захоче чекати так довго. Битися в прохідних боях не в його стилі. Якщо виходити на ринг, то тільки з кращими з кращих. Хто у нас залишається з кращих? Танк Девіс і Девін Хейні. 

Лома прийме виклик. Але що скаже промоутер Девіса Флойд Мейвезер? Те ж саме і з приводу Хейні. Чи дозволить його батько Білл Хейні вийти синові проти Ломаченко? Я не знаю. 

Але спершу потрібно пройти Накатані. А потім обіцяю зв'язатися з Флойдом і його радником Леонардом Еллербі. Хейні нібито раніше говорив, що прийме бій. Але потрібно переконатися в цьому і почути його фінансові запити", - розповів Арум.

Раніше, Ломаченко виділив найнебезпечніші якості Накатані.

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