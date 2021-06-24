Накатані: Очікую, що в бою з Ломаченком переможу нокаутом

Японський боксер легкої ваги Макайосі Накатані хоче достроково виграти в українця Василя Ломаченка.

Про це заявив сам боксер.

"У бою з Лопесом я з самого початку був дуже агресивним. Я пресингував і атакував його. Що стосується Ломаченка, його поєдинок з Лопесом вийшов поганим. Якби він більш агресивно атакував з початку, то результат бою міг би бути іншим.

Плюс від бою в США - це те, що я можу думати тільки про бокс і більше ні про що інше. А мінус - це те, що тут ніхто не розуміє японську мову. Я очікую, що переможу нокаутом", - сказав Накатані.