 Тренер Вайлдера пояснив, чому ТОП-боксери уникають бою з Усиком | Бокс | Champion.com.ua
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Тренер Вайлдера пояснив, чому ТОП-боксери уникають бою з Усиком

Сьогодні 14:55 1299 0
Усик здатен скласти конкуренцію Джошуа та іншим лідерам суперважкого дивізіону.
Тренер Вайлдера пояснив, чому ТОП-боксери уникають бою з Усиком
#Усик, #Джошуа, #Вайлдер

Джерело - espreso.tv.

Українець Олександр Усик несе реальну загрозу всім лідерам надважкого дивізіону.

Про це розповів тренер американця Деонтея Вайлдера Малік Скотт.

"Бій з Усиком небезпечний для всіх, а не лише для Джошуа. Ви повинні похвалити Ентоні за те, що він погодився на бій з ним. Усик не той хлопець, з яким усі намагаються битися, він та людина з якою вважали б за краще не зустрічатися.

Актуально: Жодної небезпеки: Джошуа про бій з Усиком

Усик вчиться проти найнебезпечніших хлопців. Це лише його третій бій у надважкій вазі. Буде цікаво, як Усик відреагує на розмір і технічні особливості Джошуа, і як Джошуа відреагує на швидкість Усика", - розповів Скотт.

Про поєдинок Ентоні Джошуа - Олександр Усик офіційно ще не оголошено. Очікується, що бій відбудеться у вересні.

Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном організації та володіє титулом WBA та IBF.

Раніше, Джойс дав прогноз на поєдинок Усика і Джошуа.

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