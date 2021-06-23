Тренер Вайлдера пояснив, чому ТОП-боксери уникають бою з Усиком

Джерело - espreso.tv.
Українець Олександр Усик несе реальну загрозу всім лідерам надважкого дивізіону.
Про це розповів тренер американця Деонтея Вайлдера Малік Скотт.
"Бій з Усиком небезпечний для всіх, а не лише для Джошуа. Ви повинні похвалити Ентоні за те, що він погодився на бій з ним. Усик не той хлопець, з яким усі намагаються битися, він та людина з якою вважали б за краще не зустрічатися.
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Усик вчиться проти найнебезпечніших хлопців. Це лише його третій бій у надважкій вазі. Буде цікаво, як Усик відреагує на розмір і технічні особливості Джошуа, і як Джошуа відреагує на швидкість Усика", - розповів Скотт.
Про поєдинок Ентоні Джошуа - Олександр Усик офіційно ще не оголошено. Очікується, що бій відбудеться у вересні.
Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном організації та володіє титулом WBA та IBF.
Раніше, Джойс дав прогноз на поєдинок Усика і Джошуа.