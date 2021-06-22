Жодної небезпеки: Джошуа про бій з Усиком

Ентоні Джошуа прокоментував бій проти Олександра Усика

Британський боксер Ентоні Джошуа запевнив, що не боїться українця Олександра Усика

Про це розповів сам боксер.

"Жодної небезпеки. Я взагалі нікого не боюся. В Усика немає нічого такого, чого я раніше не бачив. Дві руки, дві ноги, мозок і серце. Він хороший боксер, але я старанно тренуюся", - сказав Джошуа.

Про поєдинок Ентоні Джошуа - Олександр Усик офіційно ще не оголошено. Очікується, що бій відбудеться у вересні.

Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном організації та володіє титулом WBA та IBF.

Раніше, Джойс дав прогноз на поєдинок Усика і Джошуа.