Джойс дав прогноз на поєдинок Усика і Джошуа

Британський супертяж Джо Джойс оцінив майбутній поєдинок між володарем титулів WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і претендентом по лінії WBO Олександром Усиком.

Про це розповів сам боксер.

"Усик спробує "вкрасти" перемогу, він буде постійно рухатися в рингу. Але як тільки він пропустить кілька ударів від Джошуа, все зміниться. Я не думаю, що після цього у Олександра будуть хоч якісь шанси.

Особисто я вважаю, що переможе Джошуа. Але в боксі трапляється всяке, виграти може і Усик. Для цього йому потрібно уникати Ентоні протягом усіх 12 раундів. Тоді він зможе здобути перемогу", - заявив Джойс.