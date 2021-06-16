 Ф'юрі - про бій з Вайлдером: Цього разу я збираюся закінчити всі набагато швидше | Бокс | Champion.com.ua
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Ф'юрі: Цього разу я збираюся закінчити всі набагато швидше

Сьогодні 14:57 361 0
Британець обіцяє знищити свого суперника
Ф'юрі: Цього разу я збираюся закінчити всі набагато швидше
#Ф'юрі, #Вайлдер

Джерело - fightnews.info.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі бажає швидко нокаутувати американця Деонтея Вайлдера.

Про це заявив сам боксер.

"Я сподіваюся, що Деонтей продемонструє щось нове в цьому поєдинку. Сподіваюся, що Малік Скотт зможе витягти максимум з Вайлдера і Деонтей кине виклик мені.

Побиття в другому нашому протистоянні зробило фізичне, психологічне і емоційний вплив на його життя. Я хвилювався за нього після того бою. На цей раз я маю намір зробити щось подібне.

Деонтей Вайлдер - боєць з одним ударом. У нього приголомшлива нокаутує сила в одному ударі, але я збираюся знищити його. Я вам гарантую, що він не пройде повз того місця, до якого дійшов в минулий раз. Я буду шукати великий нокаут. Цього разу я збираюся закінчити всі набагато швидше", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, у другому поєдинку Ф'юрі завершив поєдинок проти Вайлдера технічним нокаутом в 7-му раунді.

Третій бій Ф'юрі - Вайлдер пройде 24 липня в Лас-Вегасі. Напередодні після пресконференції боксери влаштували майже шестихвилинну дуель поглядів.

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