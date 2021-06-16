Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі бажає швидко нокаутувати американця Деонтея Вайлдера.

Про це заявив сам боксер.

"Я сподіваюся, що Деонтей продемонструє щось нове в цьому поєдинку. Сподіваюся, що Малік Скотт зможе витягти максимум з Вайлдера і Деонтей кине виклик мені.

Побиття в другому нашому протистоянні зробило фізичне, психологічне і емоційний вплив на його життя. Я хвилювався за нього після того бою. На цей раз я маю намір зробити щось подібне.

Деонтей Вайлдер - боєць з одним ударом. У нього приголомшлива нокаутує сила в одному ударі, але я збираюся знищити його. Я вам гарантую, що він не пройде повз того місця, до якого дійшов в минулий раз. Я буду шукати великий нокаут. Цього разу я збираюся закінчити всі набагато швидше", - сказав Ф'юрі.