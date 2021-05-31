Менеджер Вайлдера: Деонтей готовий здивувати світ та зупинить Ф'юрі

Менеджер Деонтея Вайлдера Шеллі Фінкель впевнений, що боксер в третьому поєдинку проти Тайсона Ф'юрі покаже свій реальний рівень і поверне пояс WBC суперважкої ваги.

Про це заявив сам менеджер.

"Вайлдер у відмінному ментальному і фізичному стані. Він більше всіх хоче цього бою, і зараз зайнятий тільки тренуваннями. Він здатний перемогти. Не шукаємо ми виправдань, але в другому поєдинку Деонтей не був схожий сам на себе. І тепер він буде готовий здивувати світ. Ми здивовані не будемо, але всі інші будуть.

Віримо, що Вайлдер зупинить Ф'юрі. Далі, звичайно, буде мета провести бій за об'єднання поясів. Але в цей момент головне завдання - побити Ф'юрі", - сказав Фінкель.