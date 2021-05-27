Вайт хоче провести бій-реванш з Джошуа

Джерело - sportarena.com.
Тимчасовий чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Ділліан Вайт зацікавлений в реванші проти Ентоні Джошуа.
Про це повідомляє Boxingnews24.com.
У 2015 році Вайт програв Ей Джею технічним нокаутом в сьомому раунді. Для Ділліан то поразка стала першою в кар'єрі.
Вайт планує повернутися на ринг в серпні або вересні. У своєму останньому бою англієць нокаутував Олександра Повєткіна, відібравши у росіянина титул тимчасового чемпіона.
Наступним суперником Джошуа повинен стати українець Олександр Усик. Їх поєдинок може відбутися 28 серпня.