 Лопес: Перемога Альвареса над Сондерсом була феноменальною | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес: Перемога Альвареса над Сондерсом була феноменальною

Сьогодні 22:39 275 0
Американський чемпіон похвалив мексиканця за його підхід до справи
Лопес: Перемога Альвареса над Сондерсом була феноменальною
#Альварес, #Лопес

Джерело - Boxing Social.

Перемога боксера другої середньої ваги Сауля Альвареса над британцем Біллі Джо Сондерсом показує трудову етику мексиканця.

Про це заявив абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес.

"Думаю, що перемога Сауля над Сондерсом була феноменальною. Це показує його трудову етику. Альварес провів три бої за шість місяців, а він навіть не мав це робити.

Він заробляє на цьому багато грошей, але так відбувається тому, що бокс приносить йому задоволення. Поважаю Альвареса і те, що він робить. Для мене на цей час він є королем pound-for-pound", - заявив Лопес.

Після бою британець переніс операцію в США, найближчим часом він має повернутися до Великої Британії.

Нагадаємо, бій Лопес - Камбосос перенесли.

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