Лопес: Перемога Альвареса над Сондерсом була феноменальною

Перемога боксера другої середньої ваги Сауля Альвареса над британцем Біллі Джо Сондерсом показує трудову етику мексиканця.

Про це заявив абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес.

"Думаю, що перемога Сауля над Сондерсом була феноменальною. Це показує його трудову етику. Альварес провів три бої за шість місяців, а він навіть не мав це робити.

Він заробляє на цьому багато грошей, але так відбувається тому, що бокс приносить йому задоволення. Поважаю Альвареса і те, що він робить. Для мене на цей час він є королем pound-for-pound", - заявив Лопес.