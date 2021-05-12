Бій Лопес - Камбосос перенесли

Бій Лопеса - Камбосос перенесли

Поєдинок чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса і Джорджа Камбососа перенесений на 19 червня.

Про це повідомляє Triller Fight Club.

Актуально: Камбосос: Лопеса вистачить максимум на три раунди

Спочатку планувалося, що бій Лопеса і Камбососа відбудеться 6 червня, проте в цей день пройде виставковий бій Флойда Мейвезера з відеоблогером Логаном Полом, який теж буде транслюватися по системі PPV. Швидше за все, організатори вирішили розвести в часі два великих івенти, щоб залучити до свого шоу більше уваги.

Раніше Джордж Камбосос заявив, що Лопеса сильно розкручують через його перемоги над Василем Ломаченком.