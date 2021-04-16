Боксер Ділліан Вайт не бачить особливої ​​загрози від українця Олександра Усика, який перейшов в суперваговиках.

Про це заявив сам боксер.

"З ким він бився в суперваговиках? З Чісорою? Та ладно. Дерек Чісора вже кілька років як пройшов свій пік. Я двічі побив Чісору. І було очевидно, що в Усика проблеми з Дереком, він був наляканий.

Він тільки бив і тут же тікав. Ніяких особливих проблем у Чісори не було", - зазначив Вайт.