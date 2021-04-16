 Вайт: Усик був наляканий в бою з Чісорою | Бокс | Champion.com.ua
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Вайт: Усик був наляканий у бою з Чісорою

Сьогодні 16:39 437 0
Британець не бачить особливої ​​загрози з боку українця
Вайт: Усик був наляканий у бою з Чісорою
#Вайт, #Усик

Джерело - BoxingScene.

Боксер Ділліан Вайт не бачить особливої ​​загрози від українця Олександра Усика, який перейшов в суперваговиках.

Про це заявив сам боксер.

"З ким він бився в суперваговиках? З Чісорою? Та ладно. Дерек Чісора вже кілька років як пройшов свій пік. Я двічі побив Чісору. І було очевидно, що в Усика проблеми з Дереком, він був наляканий.

Він тільки бив і тут же тікав. Ніяких особливих проблем у Чісори не було", - зазначив Вайт.

Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO суперважкої ваги, а Вайт володіє тимчасовим титулом WBC.

Раніше, промоутер назвав умови бою Усика у Києві.

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