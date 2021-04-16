Джерело - BoxingScene.
Боксер Ділліан Вайт не бачить особливої загрози від українця Олександра Усика, який перейшов в суперваговиках.
Про це заявив сам боксер.
"З ким він бився в суперваговиках? З Чісорою? Та ладно. Дерек Чісора вже кілька років як пройшов свій пік. Я двічі побив Чісору. І було очевидно, що в Усика проблеми з Дереком, він був наляканий.
Він тільки бив і тут же тікав. Ніяких особливих проблем у Чісори не було", - зазначив Вайт.
Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO суперважкої ваги, а Вайт володіє тимчасовим титулом WBC.
Раніше, промоутер назвав умови бою Усика у Києві.