Промоутер назвав умови бою Усика у Києві

Претендент на титул WBO в суперважкій вазі Олександр Усик (18-0, 13 КО) мріє провести бій в Україні.

Про це розповів промоутер боксера Олександр Красюк.

"Головне питання тут полягає в раціональності. Так, у нас є мрія, яка ще була у братів Кличків. В Усика теж є така ж мрія. Він хоче провести поєдинок у себе на Батьківщині, а також у нас є чудова арена.

Чи є на це шанс? Звичайно, є. Наскільки він великий? Потрібно, щоб багато факторів зійшлися, треба виграти торги, а також щоб ситуація з пандемією трохи заспокоїлася. Можу сказати, що з Едді Гірном ми такі розмови вели і продовжуємо обговорювати таку можливість", - сказав Красюк.