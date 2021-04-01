Лінарес: ​​Хейні зробив помилку, прийнявши виклик, який не готовий подолати

Венесуельський боксер прогнозує грандіозний поєдинок

Джерело - BadLeftHook.

Колишньому чемпіону у трьох дивізіонах Хорхе Лінаресу у майбутньому бою з чемпіоном WBC в легкій вазі Девіном Хейні є що показати.

Про це заявив сам боксер.

"Це мій момент показати світу, що мені є ще що показати в легкій вазі. Девін Хейні - талановитий боксер зі швидкими руками, але коли я був в його віці, я вже став чемпіоном світу, вирвавши титул у справжнього чемпіона світу, такого як Оскар Ларіос. І тепер ви можете собі уявити, наскільки більше у мене досвіду зараз у віці, коли я відчуваю себе сильніше і краще, ніж будь-коли. Без сумніву, це буде грандіозний бій, але я продемонструю, що Хейні зробив велику помилку, прийнявши виклик, який він все ще не готовий подолати", - сказав Лінарес.

Бій між Девіном Хейні і Хорхе Лінаресом відбудеться 29 травня.