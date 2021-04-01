 Лінарес: ​​Хейні зробив помилку, прийнявши виклик, який не готовий подолати | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна програла Барті в півфіналі Miami Open
Сьогодні 00:35 292 1
Сабо: Після Франції збірну України сильно піднесли
Вчора 22:24 533
Мотор здолав Мєшков в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 21:40 420
Костишин і Засуха поставили крапку в історії із Селезньовим
Вчора 20:54 1174
Донбас здолав Дніпро у півфіналі УХЛ
Вчора 20:06 1123
УЄФА планує збільшити кількість гравців в заявці команд на Євро-2020
Вчора 18:40 477
Гельзіна не відлучать від футболу
Вчора 18:10 1011
Шахтар заплатив 3,35 млн євро агентам при перепідписанні двох бразильців
Вчора 17:24 1126
Українку Осьмак позбавили титулу чемпіонки світу через шахрайство
Вчора 14:14 3047
Лідер збірної Казахстану став гравцем Аталанти – ЗМІ
Вчора 13:47 2143
Блоги
Відео дня. Мексиканська футболістка забила феноменальний гол
Відео дня. Мексиканська футболістка забила феноменальний гол Андрій Твердохліб
30.03.2021 19:59 4416
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською Андрій Твердохліб
30.03.2021 17:45 1368 1
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи Андрій Твердохліб
30.03.2021 17:12 1632
Зірковий бразилець підтримав Миколенка
Зірковий бразилець підтримав Миколенка Андрій Твердохліб
30.03.2021 16:53 2919
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії Valeriy Ruchka
30.03.2021 11:42 2349
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського Valeriy Ruchka
29.03.2021 17:02 3558 1
Україна - Фінляндія: розбір гри від ТаТоТаке
Україна - Фінляндія: розбір гри від ТаТоТаке Valeriy Ruchka
29.03.2021 13:00 3655
Відомий коментатор радів голу у ворота України. У нього є питання до Шевченка
Відомий коментатор радів голу у ворота України. У нього є питання до Шевченка Valeriy Ruchka
29.03.2021 11:04 7963 4
Модрич розплакався під час святкової вечері в честь рекордної кількості матчів за збірну
Модрич розплакався під час святкової вечері в честь рекордної кількості матчів за збірну Valeriy Ruchka
29.03.2021 08:00 1101
Фатальна червона картка Миколенка і спроба Бущана взяти пенальті
Фатальна червона картка Миколенка і спроба Бущана взяти пенальті Valeriy Ruchka
28.03.2021 23:58 2376
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:35 Теніс Світоліна програла Барті в півфіналі Miami Open 292 1
1 Квітня 2021
23:56 Бокс Лінарес: ​​Хейні зробив помилку, прийнявши виклик, який не готовий подолати 634
23:39 Футбол Мессі поки не обговорює новий контракт з Барселоною 466
23:24 Футбол Антальяспор розрахувався з Шахтарем по Бланко Лещуку 606
23:09 Бокс Повєткін ще не прийняв рішення про завершення кар'єри 645
22:55 Футбол Баварія хоче підписати лідера Тоттенгема 634
22:41 Хокей. УХЛ Донбас - Дніпро 3:2. Огляд матчу 635
22:31 Пряма трансляція Світоліна - Барті: онлайн-трансляція півфіналу Miami Open. LIVE 3311 1
22:24 Футбол Сабо: Після Франції збірну України сильно піднесли 533
22:11 Футбол Ювентус оштрафує трьох гравців за порушення карантину 703
21:54 Баскетбол Будівельник впевнено переміг Миколаїв у півфіналі Кубку України 927
21:40 Гандбол Мотор здолав Мєшков в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 420
21:24 Футбол Гельзін: Вже відсвяткували перемогу по стадіону Чорноморець, а американці раптом вирішили далі йти без нас 780
21:09 Бокс Промоутер Повєткіна порадив боксеру завершити кар'єру 1237
20:55 Кіберспорт Team Ukraine - Team World: онлайн трансляція. LIVE 728
20:54 Футбол Костишин і Засуха поставили крапку в історії із Селезньовим 1174
20:39 Футбол Футбольний арбітр отримав тюремний термін за вигаданий пенальті 1216
20:25 Баскетбол Черкаські Мавпи переграли БК Запоріжжя у півфіналі Кубку України 1099
20:06 Хокей. УХЛ Донбас здолав Дніпро у півфіналі УХЛ 1123
19:56 Футбол Авангард - Нива 3:1. Огляд матчу 870
19:39 Бокс Вальдес хоче провести бій з Ломаченком 1502
19:25 Футбол Рамос не зіграє з Ліверпулем і Барселоною 1084
19:09 Футбол Карпати звернулися до CAS в Лозанні з позовом проти УПЛ 1425
18:54 Футбол Боруссія повісила цінник на Голанда 1410
18:40 Футбол УЄФА планує збільшити кількість гравців в заявці команд на Євро-2020 477

Лінарес: ​​Хейні зробив помилку, прийнявши виклик, який не готовий подолати

Вчора 23:56 634 0
Венесуельський боксер прогнозує грандіозний поєдинок
Лінарес: ​​Хейні зробив помилку, прийнявши виклик, який не готовий подолати
#Хейні, #Лінарес

Джерело - BadLeftHook.

Колишньому чемпіону у трьох дивізіонах Хорхе Лінаресу у майбутньому бою з чемпіоном WBC в легкій вазі Девіном Хейні є що показати.

Про це заявив сам боксер.

"Це мій момент показати світу, що мені є ще що показати в легкій вазі. Девін Хейні - талановитий боксер зі швидкими руками, але коли я був в його віці, я вже став чемпіоном світу, вирвавши титул у справжнього чемпіона світу, такого як Оскар Ларіос.

І тепер ви можете собі уявити, наскільки більше у мене досвіду зараз у віці, коли я відчуваю себе сильніше і краще, ніж будь-коли. Без сумніву, це буде грандіозний бій, але я продемонструю, що Хейні зробив велику помилку, прийнявши виклик, який він все ще не готовий подолати", - сказав Лінарес.

Бій між Девіном Хейні і Хорхе Лінаресом відбудеться 29 травня.

Коментарі ()