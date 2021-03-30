 Бій Хейні - Лінарес перенесли на 29 травня | Бокс | Champion.com.ua
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Бій Хейні - Лінарес перенесли на 29 травня

Сьогодні 17:24 371 0
Боксери вийдуть на ринг в Лас-Вегасі
Бій Хейні - Лінарес перенесли на 29 травня
#Лінарес, #Хейні

Джерело - isport.ua.

Чемпіон WBC в легкій вазі Девін Хейні (25-0, 15 КО) проведе бій проти венесуельця Хорхе Лінареса (47-5, 29 КО) 29 травня.

Про це повідомляє BoxingScene.

Боксери вийдуть на ринг в Лас-Вегасі. Трансляцію поєдинку проведе стрімінгова платформа DAZN.

На цей час шоу, згідно з постановою штату Невада, може відвідати не більш ніж половина від числа глядачів, на яку розрахована арена, що в такому випадку складе близько 12 тисяч осіб.

Спочатку бій планували провести 21 травня.

Хейні провів останній поєдинок у листопаді 2020 року, тоді він переміг Юріоркіса Гамбоа.

Лінарес останній раз виходив у ринг в січні 2019 року, тоді він нокаутував в 4-му раунді американця Карлоса Моралеса.

Раніше, Хейні відмовився битися з Ломаченком.

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