Бій Хейні - Лінарес перенесли на 29 травня

Боксери вийдуть на ринг в Лас-Вегасі

Чемпіон WBC в легкій вазі Девін Хейні (25-0, 15 КО) проведе бій проти венесуельця Хорхе Лінареса (47-5, 29 КО) 29 травня.

Про це повідомляє BoxingScene.

Боксери вийдуть на ринг в Лас-Вегасі. Трансляцію поєдинку проведе стрімінгова платформа DAZN.

На цей час шоу, згідно з постановою штату Невада, може відвідати не більш ніж половина від числа глядачів, на яку розрахована арена, що в такому випадку складе близько 12 тисяч осіб.

Спочатку бій планували провести 21 травня.

Хейні провів останній поєдинок у листопаді 2020 року, тоді він переміг Юріоркіса Гамбоа.

Лінарес останній раз виходив у ринг в січні 2019 року, тоді він нокаутував в 4-му раунді американця Карлоса Моралеса.

Раніше, Хейні відмовився битися з Ломаченком.