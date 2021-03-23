Менеджер Вальдеса: Чутки про бій з Ломаченком - фальшиві

Бій чемпіона світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі Оскар Вальдеса (29-0, 23 КО) з Василем Ломаченком (14-2, 10 КО) не планується.

Про це заявив менеджер Франк Еспіноса.

"Чутки про (бій з) Ломаченком фальшиві. Це неправда, не знаю, хто пустив таку чутку. Ми не вели переговори і навіть не обговорювали можливість організації такого бою. Мені ніхто не дзвонив. Так що все це ліві чутки.

Якщо такий бій трапиться, то ми зовсім виразно його розглянемо. Зараз Оскар відпочиває і у нас немає ніяких планів. Подивимося, що буде далі, але поки що, повторюся, нічого не плануємо. Підтверджую, що чутки про бій проти Ломаченка - фейк", - сказав Еспіноса.