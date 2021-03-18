Форман: Не можу уявити, що Джошуа переможе Ф'юрі

Легенда боксу пообіцяв особисто відвідати сутичку двох суперваговиків

Джерело - Boxing Scene.

Легендарний американський боксер Джордж Форман вірить у перемогу володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі над чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам Форман.

"Цей хлопчина, Тайсон Ф'юрі ... Щоб його побити, ти повинен віддати в рингу всього себе, все, що в тебе є. Буду чесний: я не вірю в перемогу Джошуа. Просто не можу уявити, яким чином він може його побити. Але я точно куплю пару квитків і подивлюся наживо, що ж станеться, це дуже цікаво", - сказав Форман.

Нагадаємо, нещодавно промоутер Джошуа Едді Гірн заявив, що сторони підписали контракт на два бої. При цьому поки невідомо, де і коли пройдуть поєдинки.

Раніше повідомлялося, що боксери отримають космічні гонорари за перший бій.