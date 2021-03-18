 Форман: Не можу уявити, що Джошуа переможе Ф'юрі | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Вільярреал - Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 12:37 1443
34 роки тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч
Сьогодні 16:18 5620
Жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:39 1915
Трубін відреагував на інтерес Інтера та Мілана
Сьогодні 12:16 1243
В’ячеслав Шевчук особисто привітав перших власників авто від Favbet
Сьогодні 12:00 742
Вільярреал – Динамо: Де дивитися матч Ліги Європи
Сьогодні 09:05 3604
Шахтар – Рома: Де дивитися матч Ліги Європи
Сьогодні 08:17 4440
Шахтар прийме Рому, Динамо зіграє з Вільярреалом. Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 08:11 885
Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 1609
Челсі вдруге переміг Атлетіко у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 688
Блоги
34 роки тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч
34 роки тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:18 5618
Він врятував життя Гусєву: епічний епізод, який ледь не закінчився трагічно
Він врятував життя Гусєву: епічний епізод, який ледь не закінчився трагічно Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:59 334
Ягупова віддала вогняну передачу в матчі Євроліги
Ягупова віддала вогняну передачу в матчі Євроліги Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:55 334
Негідний чемпіона вчинок. Український спортсмен потрапив у скандал через своє депутатство
Негідний чемпіона вчинок. Український спортсмен потрапив у скандал через своє депутатство Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:03 1306
22 роки тому Динамо переграло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів
22 роки тому Динамо переграло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 21:26 5476
Гол Шевченка увійшов у добірку Ліги Європи
Гол Шевченка увійшов у добірку Ліги Європи Valeriy Ruchka
Вчора 15:47 1831
Українські футболісти під час тренування виконали легендарну Червону руту
Українські футболісти під час тренування виконали легендарну Червону руту Андрій Твердохліб
Вчора 12:31 1227
Гравець Динамо виконав мрію тяжкохворого хлопця
Гравець Динамо виконав мрію тяжкохворого хлопця Valeriy Ruchka
Вчора 10:00 1834
Дівчата в купальниках покаталися на сноуборді прямо посеред Києва
Дівчата в купальниках покаталися на сноуборді прямо посеред Києва Андрій Твердохліб
Вчора 04:19 3528
Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського
Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського Андрій Твердохліб
16.03.2021 23:04 1768 3
Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність
Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність Андрій Твердохліб
16.03.2021 21:48 598
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру Андрій Твердохліб
16.03.2021 17:58 6256 2
Ідіот, дурак, пішов на ***. Що Лучано Лучі пише в чаті арбітрів про футболістів і президентів клубів
Ідіот, дурак, пішов на ***. Що Лучано Лучі пише в чаті арбітрів про футболістів і президентів клубів Valeriy Ruchka
15.03.2021 19:52 2366
За високі досягнення: чиновники призначили спортсменам 30 грн стипендії
За високі досягнення: чиновники призначили спортсменам 30 грн стипендії Valeriy Ruchka
15.03.2021 18:37 3842 1
14 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря
14 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря Valeriy Ruchka
15.03.2021 16:41 934 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:09 Футбол Італійські скаути переглядали двох гравців Динамо 1
18:53 Футбол Вітао та Соломон вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Ромою 240
18:40 Футбол Азару не буде потрібна операція 147
18:25 Футбол Ужгород розгромив дубль Волині у 13 турі Другої ліги 170
18:11 Футбол Казахстан назвав склад на матчі з Францією та Україною 281
17:55 Футбол Барселона запропонує Мессі довічний контракт 487
17:40 Бокс Батько Лопеса: Я позбавив Ломаченка його матриці 451
17:24 Футбол Дешам назвав склад збірної Франції на матч із Україною 428
17:10 Футбол Челсі побореться з Барселоною за Агуеро 413
17:00 Футбол Вільярреал - Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 421
16:54 Баскетбол У НБА зафіксований унікальний рекорд 401
16:40 Бокс Форман: Не можу уявити, що Джошуа переможе Ф'юрі 1218
16:25 Футбол Динамо вимагає відлучити Лучано Лучі від футболу 1093
16:18 Блог 34 роки тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч 5620
16:11 Бокс Воррен: Джойс не отримував пропозиції від Усика 588
15:59 Блог Він врятував життя Гусєву: епічний епізод, який ледь не закінчився трагічно 337
15:55 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічу гонку переслідування в Естерсунді 637
15:44 Футбол Вірт: Динамо має вірити у свої сили 589
15:24 Теніс Кіченок вийшла у півфінал парного турніру у Санкт-Петербурзі 672
15:10 Футбол ФІФА може заборонити грати матчі на стадіоні у Тернополі 1018 2
14:56 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночу гонку переслідування в Естерсунді 876
14:43 Футбол Азар може завершити з футболом – лікар 953
14:32 Футбол Шахтар - Рома: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 767
14:30 Бокс Берінчик: Потрібно виходити і пи****ити Лопеса 917
14:13 Теніс Марченко обіграв лідера посіву та вийшов у чвертьфінал турніру в Італії 826

Форман: Не можу уявити, що Джошуа переможе Ф'юрі

Сьогодні 16:40 1218 0
Легенда боксу пообіцяв особисто відвідати сутичку двох суперваговиків
Форман: Не можу уявити, що Джошуа переможе Ф'юрі
#Форман, #Джошуа

Джерело - Boxing Scene.

Легендарний американський боксер Джордж Форман вірить у перемогу володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі над чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам Форман.

"Цей хлопчина, Тайсон Ф'юрі ... Щоб його побити, ти повинен віддати в рингу всього себе, все, що в тебе є. Буду чесний: я не вірю в перемогу Джошуа. Просто не можу уявити, яким чином він може його побити.

Але я точно куплю пару квитків і подивлюся наживо, що ж станеться, це дуже цікаво", - сказав Форман.

Нагадаємо, нещодавно промоутер Джошуа Едді Гірн заявив, що сторони підписали контракт на два бої. При цьому поки невідомо, де і коли пройдуть поєдинки.

Раніше повідомлялося, що боксери отримають космічні гонорари за перший бій.

Коментарі ()