 Стало відомо, скільки Джошуа і Ф'юрі отримають за бій | Бокс | Champion.com.ua
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Стало відомо, скільки Джошуа і Ф'юрі отримають за бій

Вчора 22:24 580 0
Обидва поєдинки відбудуться 2021 році
Стало відомо, скільки Джошуа і Ф'юрі отримають за бій
#Ф'юрі, #Джошуа

Джерело - sport.ua.

Чемпіон світу WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24–1, 22 KO) та володар пояса WBC Тайсон Ф'юрі (30–0–1, 21 KO) за перший поєдинок отримають приблизно по 100 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє Mirror.

Гонорар кожного з бійців за перший поєдинок складе приблизно 100 млн фунтів стерлінгів. За підсумками другої дуелі переможець отримає 60 відсотків прибутку.

Обидва поєдинки відбудуться 2021 році. Перший бій намічений на червень або липень (швидше за все, у Саудівській Аравії), а другий - на листопад або грудень.

Раніше повідомлялося, що сторони підписали контракт на два поєдинки.

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