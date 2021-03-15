Стало відомо, скільки Джошуа і Ф'юрі отримають за бій

Обидва поєдинки відбудуться 2021 році

Чемпіон світу WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24–1, 22 KO) та володар пояса WBC Тайсон Ф'юрі (30–0–1, 21 KO) за перший поєдинок отримають приблизно по 100 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє Mirror.

Гонорар кожного з бійців за перший поєдинок складе приблизно 100 млн фунтів стерлінгів. За підсумками другої дуелі переможець отримає 60 відсотків прибутку.

Обидва поєдинки відбудуться 2021 році. Перший бій намічений на червень або липень (швидше за все, у Саудівській Аравії), а другий - на листопад або грудень.

Раніше повідомлялося, що сторони підписали контракт на два поєдинки.