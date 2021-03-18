Тайсон назвав дату повернення на ринг

Джерело - espreso.tv.
Ексчемпіон світу у суперважкій вазі Майк Тайсон проведе наступний поєдинок 29 травня.
Про це повідомляє BoxingScene.
За словами 54-річного колишнього чемпіона світу в надважкій вазі, він повернеться на ринг 29 травня та проведе бій на арені Hard Rock в Маямі (США).
Ім'я суперника американця наразі не оголошено. Але з великою долею ймовірності це буде інший легендарний боксер зі США – 58-річний Евандер Холіфілд, з яким він проведе виставковий поєдинок.
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У листопаді 2020 року Майк Тайсон звів унічию бій з Роєм Джонсом зі США. Попри виставковий статус поєдинку ветеранів, організатори матчу продали 1,6 млн платних трансляцій.
Тайсон та Холіфілд провели два поєдинки 1996-му та 1997 роках. В обох боях перемогу здобув Холіфілд. Під час другого поєдинку Тайсон відкусив супернику шматок вуха.