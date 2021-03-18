Тайсон назвав дату повернення на ринг

Легендарний боксер повертається на ринг

Ексчемпіон світу у суперважкій вазі Майк Тайсон проведе наступний поєдинок 29 травня.

Про це повідомляє BoxingScene.

За словами 54-річного колишнього чемпіона світу в надважкій вазі, він повернеться на ринг 29 травня та проведе бій на арені Hard Rock в Маямі (США).

Ім'я суперника американця наразі не оголошено. Але з великою долею ймовірності це буде інший легендарний боксер зі США – 58-річний Евандер Холіфілд, з яким він проведе виставковий поєдинок.

Актуально: Майк Тайсон - Евандер Холіфілд: поєдинки в яких було все. Відео бою

У листопаді 2020 року Майк Тайсон звів унічию бій з Роєм Джонсом зі США. Попри виставковий статус поєдинку ветеранів, організатори матчу продали 1,6 млн платних трансляцій.

Тайсон та Холіфілд провели два поєдинки 1996-му та 1997 роках. В обох боях перемогу здобув Холіфілд. Під час другого поєдинку Тайсон відкусив супернику шматок вуха.