Майк Тайсон бився проти Евандера Холіфілда двічі, перший в листопаді 1996, другий бій відбувся 28 червня 1997 року.

Обидва рази Майк виглядав помітно слабкіше свого супротивника і двічі зазнав поразки, але про все по черзі.

На момент першого поєдинку двох легендарних боксерів, Холіфілд був абсолютним чемпіоном світу у 2 вагових категоріях і це був його перший захист титулів. Спочатку поєдинку, протягом перших раундів зберігалася інтрига і не можна було з упевненістю сказати, хто піде переможцем з цього бою. Після 5 раунді Майк Тайсон почав помітно здавати, а в 6 раунді Майк опинився на канвасі втративши рівновагу. В кінці десятого раунду Холіфілд обрушився на Залізного Майка з потужною атакою і тільки гонг врятував Тайсона від нокауту. На початку одинадцятого раунду Евандер Холіфілд кинувся добивати Майка точними ударами в голову, цілячись в підборіддя, Тайсон не відповідав на удари, а лише намагався ухилятися від них. Рефері прийняв рішення зупинити бій, Тайсон не заперечував.

Менш ніж через рік після першого бою, відбувся 2 бій - реванш. За 30 секунд до кінця третього раунду екс-чемпіон світу з боксу Майк Тайсон відкусив шматочок вуха суперника. Холіфілд почав стрибати від сильного болю і рефері прийняв рішення зупинити поєдинок. Запросили лікаря, він оглянув Евандера і дозволив продовжити поєдинок. Тайсону дали штраф - 2 очка, але він не заспокоївся і після відновлення поєдинку вкусив суперника за інше вухо. У перерві між третім і четвертим раундом було прийнято рішення зупинити бій. Тут же зав'язалася бійка на рингу. Майка Тайсона дискваліфікували, перемога знову дісталася Евандеру Холіфілду.

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